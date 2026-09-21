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Martes, 22 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

Los detalles desconocidos de la llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York: jet privado y un aeropuerto escondido

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las preguntas sobre quién contrató y financió el vuelo de Delcy Rodríguez permanecen sin respuesta oficial.

Delcy Rodríguez, dictadora interina de Venezuela, arribó a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en circunstancias que han generado interrogantes sobre el carácter de su visita a Estados Unidos.

Jet privado

La jefa del régimen venezolana descendió de un jet privado Gulfstream G500 con matrícula estadounidense N818CA en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey.

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La aeronave está registrada bajo Bank of Euratrusty y operada por la empresa colombiana Helistar SAS. Este detalle contrasta con los procedimientos habituales para delegaciones de Estado, que normalmente utilizan aviones oficiales con insignias nacionales.

Llegada discreta Teterboro es un aeropuerto especializado en jets privados, vuelos corporativos y llegadas de alto perfil, ubicado a 20-25 minutos de Manhattan.

A diferencia de terminales comerciales como JFK o Newark, este aeropuerto permite desembarques directos en rampa, evitando controles migratorios masivos y presencia de medios de comunicación.

Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, analizó la situación: "Esto va más allá de lo normal. Esto es, en mi opinión, lo que significa un vuelo controlado, un viaje controlado".

Romero señaló que se trata de "una manera de bajo perfil para traer a Delcy Rodríguez de Venezuela a los Estados Unidos sin tener la formalidad de recepción de jefe de Estado".

Cambio de imagen

Rodríguez modificó su vestimenta habitual, optando por un traje negro y una pashmina roja, color emblemático del chavismo.

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En su cuenta de X, la funcionaria declaró que había llegado "con firmeza y esperanza para el encuentro de dos naciones", un mensaje notablemente diferente a sus discursos previos contra Estados Unidos.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, calificó la reunión como "informal", lo que sugiere ausencia de invitación oficial. Romero explicó: "Como Venezuela es un miembro de las Naciones Unidas, ya tiene el derecho de ir a Nueva York para esa reunión".

Contexto internacional

La visita ocurre días después de que Naciones Unidas emitiera un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela y el control del "cartel de los soles".

"Estamos viendo a la persona que es la que controla la misma dinámica adentro de la política de Venezuela, dando un discurso en las Naciones Unidas sobre la libertad. Eso yo lo encuentro incongruente", concluyó Romero.

Las preguntas sobre quién contrató y financió el vuelo permanecen sin respuesta oficial, alimentando especulaciones sobre la naturaleza real de esta visita diplomática.

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