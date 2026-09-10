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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Hallazgo

Macabro hallazgo tras impecable percepción de policía que detuvo a un carro sospechoso en Chipaque cerca de Bogotá

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Agentes de policía encontraron dos cuerpos sin vida al interior de un automóvil que se detuvo en un retén en horas de la noche.

Un macabro hallazgo fue realizado por la Policía Nacional de Colombia tras detener a un automóvil que se movilizaba, durante la noche del miércoles, por el kilómetro 17, a la altura del municipio de Chipaque, Cundinamarca, en inmediaciones de Bogotá.

La policía, según describen medios locales como Noticias RCN y El Tiempo, hallaron los cuerpos sin vida de una mujer y una niña en el automóvil.

Los agentes, según ha transcendido, decidieron parar el carro al considerar que tenía una actitud sospechosa.

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"Al acatar el pare, el conductor orilla el carro y al hacer una revisión se observa el cuerpo sin vida de una mujer en el puesto del copiloto", describe un informe al que tuvo acceso El Tiempo.

El reporte además agrega que, ante la terrorífica escena, los agentes bajaron del automóvil al conductor.

"Después de pedirle al conductor que bajara del vehículo y hacer una revisión, se encuentra el cuerpo sin vida de una menor de edad en la parte trasera del carro", mencionó.

La mujer tendría unos 32 años y sería la pareja del conductor quien sería responsable de los asesinatos. La niña, a su turno, sería hija de la fallecida e hijastra del presunto homicida.

Investigadores cercanos al caso indicaron que la Fiscalía prepara un operativo en una casa en la que vivirían las dos víctimas y el presunto asesino.

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