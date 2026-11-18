La actriz norteamericana Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, dieron la bienvenida a su tercer hijo. La noticia se dio a conocer el martes 17 de noviembre, luego de que la protagonista de El diablo viste a la moda fuera fotografiada en las calles de Nueva York al momento en que llevaba a un recién nacido en un portabebés.

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Las imágenes, difundidas de forma inicial por el portal TMZ, mostraron a la ganadora del Óscar en un paseo con el nuevo integrante de la familia. Pese a que las fotografías despertaron rápidamente la atención de sus seguidores, la pareja no divulgó públicamente el nombre del bebé ni la fecha precisa de nacimiento. Tampoco se ofrecieron detalles oficiales de su llegada.

Hathaway, de 44 años, y Shulman, de 45, están casados desde septiembre de 2012. Previo a este nacimiento, eran padres de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019. Ambos procuraron mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática y preservar su intimidad familiar.

La actriz confirmó que esperaba a su tercer hijo en junio de 2026, por medio de una publicación en Instagram. En la imagen y el video que acompañaron el anuncio dejó ver su embarazo y escribió: “x Baby, I'm yours x”, una frase inspirada en la canción Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis.

Un mes después, en una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers, Hathaway habló de la noticia y reconoció que tanto ella como su esposo se habían sorprendido con el embarazo. “Es increíble. Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que sucediera”, comentó. En tono de humor, añadió que estaban llamando al bebé su “buzzer-beater”, una expresión deportiva que alude a una anotación conseguida justo antes de que finalice el tiempo de juego.

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La maternidad llegó en un año sobre todo activo para la carrera de la intérprete. En este 2026 participó en varias producciones cinematográficas, entre ellas El diablo viste a la moda 2, La Odisea, Mother Mary y Verity, proyectos que la llevaron a cumplir compromisos de rodaje y promoción.

Hathaway habló anteriormente acerca de las dificultades que pasó para convertirse en madre. En una entrevista con Vanity Fair en 2024 contó que sufrió un aborto espontáneo en una etapa en la que deseaba tener un hijo, y expresó su solidaridad con quienes enfrentan problemas de fertilidad.

La actriz igualmente explicó que procura proteger la vida privada de sus hijos y permitirles crecer lejos de la atención pública. De momento, ella y Shulman mantienen en reserva los detalles de su tercer bebé, mientras reciben esta nueva etapa familiar.