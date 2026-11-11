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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Francia

Así se desplomó al lado de Macron un integrante de la guardia de honor en medio de recibimiento a otro presidente europeo

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Emmanuel Macron | Foto EFE
Emmanuel Macron | Foto EFE
El guardia empezó a tambalearse de repente, bajó la espada que portaba como parte de indumentaria y se fue de para atrás.

Un integrante de la guardia de honor se desplomó al lado del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El momento que se volvió viral, este miércoles, rápidamente en las redes sociales se dio cuando el mandatario recibía a su homólogo eslovaco, Peter Pellegrini, en el Palacio del Elíseo, en París.

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El guardia, según las imágenes que han sido reveladas por diversos medios, empezó a tambalearse de repente, bajó la espada que portaba como parte de indumentaria y se fue de para atrás.

Macron se vio sorprendido y se mostró preocupado mientras otras personas atendían al guardia.

Sobre el final del video, quedó captado el momento en que el guardia era levantado del suelo y llevado hacia los servicios de emergencia médica.

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