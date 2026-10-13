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La Fórmula 1 volverá a África a partir de 2030 cuando Ruanda será sede de un Gran Premio: ¿cuál fue la última carrera en ese continente?

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fórmula 1 (EFE)
Fórmula 1 (EFE)
El campeonato anunció un acuerdo por una década para organizar el Gran Premio de África en un circuito que va a construir cerca de Kigali, la capital ruandesa.

La Fórmula 1 volverá al continente africano a inicios de la década de 2030, después de anunciar un acuerdo de diez años con Ruanda para celebrar el Gran Premio de África . La última carrera de la categoría en el continente se corrió en Sudáfrica en 1993.

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El anuncio se hizo este martes 13 de octubre en Kigali, con la participación de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Paul Kagame, presidente de Ruanda, y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La competición se va a celebrar en un circuito permanente que aún debe de construirse en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y al lado del nuevo aeropuerto internacional de la zona. La fecha exacta del debut dependerá de la finalización de las obras y de los preparativos para que sean cumplidos los requisitos técnicos de la FIA.

El trazado se diseñará por el expiloto austríaco Alex Wurz, en colaboración con la firma especializada Tilke. La instalación tendrá que cumplir con los estándares de Grado 1 de la FIA, necesarios para albergar carreras de Fórmula 1.

Además de las competiciones automovilísticas, el recinto está concebido para recibir conciertos, exposiciones y demás eventos internacionales en el año. Las autoridades ruandesas contemplan que el proyecto impulse el turismo, atraiga inversiones y genere oportunidades de empleo y formación.

"Queremos que sea más grande que Ruanda. Queremos que sea el momento en que el deporte regresó a África y nunca volvió a marcharse", afirmó Jean-Guy Afrika, director ejecutivo de la Junta de Desarrollo de Ruanda, según Reuters.

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La última carrera de Fórmula 1 en África se hizo en el circuito de Kyalami, Sudáfrica, en 1993. Con el regreso previsto, Ruanda se transformará en el tercer país africano en albergar una prueba del campeonato, después de Marruecos, el cual organizó una carrera en 1958, y Sudáfrica.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton defendió de manera pública el regreso de la categoría al continente. La incorporación de Ruanda igualmente hará que la Fórmula 1 tenga presencia en todos los continentes que son habitados.

El acuerdo va a suponer un avance para la expansión internacional del campeonato, pero aún quedan por definir la fecha inaugural y los detalles del calendario de la nueva prueba.

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