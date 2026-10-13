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Martes, 13 de octubre de 2026
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Béisbol venezolano

Tiburones de La Guaira se imponen 10-6 a Magallanes en su debut en la nueva campaña del béisbol profesional venezolano

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)-Foto EFE
Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)-Foto EFE
El conjunto litoralense fabricó diez carreras en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, con énfasis en la destacada actuación del jardinero central Yangervis Solarte.

Una lluvia de batazos marcó el arranque de la nueva campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras la contundente victoria de los Tiburones de La Guaira sobre los Navegantes del Magallanes en el parque de la capital carabobeña.

La notable salida inauguró las acciones desde el primer episodio con un cuadrangular producto de dos anotaciones conectado por Yangervis Solarte, quien asumió el liderazgo del equipo litoralense durante todo el compromiso inaugural.

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Aunque el cuadro contrario intentó responder con poder en los primeros capítulos mediante extrabases de Renato Núñez y Thairo Estrada, la artillería de La Guaira rompió el empate en el tercer tramo con un rally definitivo de cinco carreras.

“Iniciamos el campeonato con el pie derecho y demostramos el poderío que tiene este equipo con el madero. Trabajamos duro en la pretemporada y hoy los resultados se reflejan en el terreno de juego para darle una alegría a nuestra fanaticada”, señaló el cuerpo técnico del conjunto victorioso al término del partido.

Desde la lomita, el relevista Alberto Mota se adjudicó la victoria oficial tras dominar a los bateadores rivales en un episodio de relevo perfecto, mientras que el lanzador abridor Ricardo Sánchez cargó con el revés al permitir siete anotaciones limpias.

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La afición del béisbol caribeño disfruta de un espectáculo de alto nivel competitivo, con la promesa de una temporada intensa y reñida en cada uno de los parques de pelota del circuito rentado.

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