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Martes, 13 de octubre de 2026
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Embajada

“Colombia es un aliado incondicional de Israel”: Canciller Omar Bula llega a Israel para reabrir la embajada colombiana y consolidar la alianza estratégica bilateral

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
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Canciller Omar Bula llegó a Israel en visita oficial para continuar la reconstrucción de las relaciones-Foto: Tomada de X @CancilleriaCol
El ministro de Relaciones Exteriores inició su visita oficial con la recepción diplomática en Tel Aviv y la conmemoración de las víctimas colombianas en los ataques del 7 de octubre de 2023.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, arribó este martes en visita oficial a territorio israelí para oficializar la reapertura de las relaciones diplomáticas y la reactivación de la agenda de cooperación bilateral entre ambas naciones.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, el alto funcionario recibió la bienvenida del director de Protocolo de Israel, Gil Haskel, la embajadora colombiana Tania Gilinski y la jefa de la misión israelí ante Bogotá, Vivian Aisen.

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La agenda diplomática en suelo israelí responde a las directrices fijadas por el presidente Abelardo de la Espriella con el fin de restablecer el vínculo de apoyo mutuo con socios estratégicos en materia de seguridad, comercio, tecnología e innovación.

Durante un acto conmemorativo por los hechos del 7 de octubre de 2023 realizado en la sede de la embajada colombiana, el ministro rindió homenaje a las víctimas nacionales Ivonne Rubio, Antonio Macías y el soldado Rafael Elías, en un emotivo encuentro con connacionales sobrevivientes del conflicto.

“Colombia es un aliado incondicional de Israel y nuestra prioridad diplomática pasa por reconstruir alianzas sólidas con Estados que comparten nuestros valores democráticos y de libertad”, destacó el canciller Omar Bula frente a la comunidad colombiana residente en la zona.

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La plena restauración del canal diplomático con Jerusalén augura un intercambio renovado en materia militar y tecnológica, con el posicionamiento de Colombia como un referente de estabilidad y alineamiento con las democracias del mundo libre.

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