Enigmática visita: Esto se sabe sobre viaje del secretario de Guerra y generales de EE. UU. a Caracas

En entrevista con NTN24, el experto en temas de seguridad Iván Simonovis analizó la visita del secretario norteamericano a territorio venezolano y señaló que la presencia de Hegseth y de todos los funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos a ese país tienen que ver con “un proceso de supervisión, control y de entender la dinámica de transición que vive Venezuela” desde enero.