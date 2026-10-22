Presidente de Paraguay se compromete a fortalecer el suministro de minerales críticos de EE. UU. en su visita a Washington

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, formalizó este jueves un sólido compromiso de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos para potenciar el suministro seguro y resiliente de minerales críticos, tras mantener una reunión de alto nivel con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en el marco de su gira oficial por la ciudad de Washington.

Ambos dignatarios repasaron los avances del memorando de entendimiento suscrito en febrero pasado, instrumento estratégico impulsado por la administración del presidente Donald Trump para asegurar los flujos de materias primas indispensables para la fabricación de tecnología avanzada, el sector de defensa y el fortalecimiento de la base industrial hemisférica.

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“Reafirmamos nuestro compromiso compartido de fortalecer la cooperación económica e impulsar cadenas de suministro de minerales críticos seguras y resilientes”, destacó el jefe del Tesoro estadounidense mediante un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales tras el cónclave bilateral.

Por su parte, el mandatario paraguayo subrayó el notable incremento del interés manifestado por corporaciones norteamericanas para canalizar inversiones en sectores clave como la logística, la tecnología de punta y la manufactura avanzada en territorio guaraní, con la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la libre empresa y la certidumbre jurídica.

La agenda oficial del gobernante suramericano, que forma parte del bloque regional Escudo de las Américas y mantiene una estrecha sintonía con las directrices geopolíticas de Washington en materia de seguridad y defensa de las democracias occidentales, comprendió además ponencias magistrales en la Universidad George Washington y en el foro anual del Diálogo Interamericano en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

La sólida sintonía diplomática y comercial entre Asunción y la superpotencia norteamericana ratifica el papel de Paraguay como un aliado fundamental para la estabilidad y la soberanía económica del continente.

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La integración de cadenas industriales estratégicas resulta imperativa para contrarrestar la dependencia de potencias extracontinentales y resguardar la seguridad tecnológica del bloque occidental.