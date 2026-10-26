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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y lo califica como una "oportunidad" para la "celebración de elecciones libres y justas"

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Unión Europea y María Corina Machado, - Fotos: EFE
Unión Europea y María Corina Machado, - Fotos: EFE
A través de un comunicado, el organismo multilateral celebró el regreso de la líder democrática a Venezuela que permaneció por más de 10 meses por fuera del país.

La Unión Europea se pronunció este lunes sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela con un multitudinario recibimiento durante el domingo.

A través de un comunicado, el organismo multilateral celebró el regreso de la líder democrática que permaneció por más de 10 meses por fuera del país.

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"La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela. El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", declaró la Unión Europea.

A su vez, indicó que el regreso de la ganadora del Nobel de Paz es una oportunidad para una transición democrática en Venezuela que pueda conllevar a elecciones "libres y justas".

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas", resaltó.

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Cabe resaltar que Claudia Macero, vocera de Machado, declaró que el objetivo de la líder democrática es acompañar la transición y trabajar conjuntamente con el gobierno de Donald Trump.

"Ahora lo que está previsto es un trabajo muy firme de acompañamiento a esta transición, de trabajar con EE. EE. UU., ahora con un sello: el de la gente y los ciudadanos", declaró durante una entrevista con la emisora local Unión Radio.

A su vez, declaró que Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen".

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