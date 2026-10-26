La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y lo califica como una "oportunidad" para la "celebración de elecciones libres y justas"

La Unión Europea se pronunció este lunes sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela con un multitudinario recibimiento durante el domingo.

A través de un comunicado, el organismo multilateral celebró el regreso de la líder democrática que permaneció por más de 10 meses por fuera del país.

"La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela. El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", declaró la Unión Europea.

A su vez, indicó que el regreso de la ganadora del Nobel de Paz es una oportunidad para una transición democrática en Venezuela que pueda conllevar a elecciones "libres y justas".

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas", resaltó.

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Cabe resaltar que Claudia Macero, vocera de Machado, declaró que el objetivo de la líder democrática es acompañar la transición y trabajar conjuntamente con el gobierno de Donald Trump.

"Ahora lo que está previsto es un trabajo muy firme de acompañamiento a esta transición, de trabajar con EE. EE. UU., ahora con un sello: el de la gente y los ciudadanos", declaró durante una entrevista con la emisora local Unión Radio.

A su vez, declaró que Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen".