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Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá: Así fue la operación ‘Kratos’ de De la Espriella

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá, la capital colombiana vivió una poderosa acción conjunta entre las autoridades distritales y nacionales en 19 localidades de la ciudad. La operación Kratos estuvo enfocada en la desarticulación de redes criminales en las localidades de Santa Fe y los mártires, especialmente en los barrios San Bernardo y Santa Fe. El despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, que contó con el seguimiento directo del gobierno nacional, dejó un saldo preliminar de 172 personas capturadas mediante más de 100 diligencias de allanamiento y registro.

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