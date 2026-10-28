Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá: Así fue la operación ‘Kratos’ de De la Espriella

Megaoperativo contra la criminalidad en Bogotá, la capital colombiana vivió una poderosa acción conjunta entre las autoridades distritales y nacionales en 19 localidades de la ciudad. La operación Kratos estuvo enfocada en la desarticulación de redes criminales en las localidades de Santa Fe y los mártires, especialmente en los barrios San Bernardo y Santa Fe. El despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, que contó con el seguimiento directo del gobierno nacional, dejó un saldo preliminar de 172 personas capturadas mediante más de 100 diligencias de allanamiento y registro.