51 tarjetas rojas y la intervención de la policía: violento altercado en un partido de fútbol dejó un récord histórico

Un encuentro de fútbol correspondiente al Campeonato Sub-20 de Minas Gerais en Brasil culminó este domingo en un escándalo sin precedentes, luego de que el árbitro principal decidiera expulsar a un total de 51 personas tras una batalla campal que obligó a la suspensión definitiva del compromiso en el minuto 54 de juego.

El partido de ida de las semifinales de la Segunda División del torneo estadual, disputado entre el Uberlandia y el Mamoré en el Estadio Parque do Sabiá, transcurría con normalidad hasta que el marcador se inclinó 1-3 a favor de la visita.

En ese instante, los gestos provocativos del jugador Davi Fernández Bittencourt hacia el banquillo rival desataron una trifulca masiva que involucró a futbolistas titulares, suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y hasta recogepelotas.

La magnitud del enfrentamiento superó el récord mundial anterior reconocido por Guinness World Records, registrado en Argentina en 2011, cuando se contabilizaron 36 expulsiones. En esta ocasión, el colegiado sancionó con tarjeta roja a 43 futbolistas y a ocho miembros del personal técnico de ambos equipos.

La gravedad de los incidentes requirió la intervención urgente de la Policía Militar de Minas Gerais para restablecer el orden público. Posteriormente, la administración del recinto deportivo reportó cuantiosos daños materiales en las instalaciones del estadio, con la destrucción de 14 puertas, aparatos de baño, vestuarios y sistemas de cableado eléctrico.

Este episodio vuelve a poner en evidencia los problemas de violencia en el fútbol juvenil brasileño y la imperiosa necesidad de implementar medidas más estrictas de seguridad y control en este tipo de competiciones formativas.