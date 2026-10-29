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"Delcy tiene derecho a la pataleta": Dignora Hernández tras llegada de María Corina Machado a Venezuela

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, estuvo acompañando a la líder de las fuerzas democráticas del país, María Corina Machado, durante su primer recorrido por las zonas devastadas de La Guaira después de llegar al país. Según Hernández, la llegada de Machado al país no ha sido indiferente para nadie en Venezuela. “María Corina representa, para muchos, protección”, señaló.

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