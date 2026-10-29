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Filtran audios del accidente ferroviario en España: ¿Gobierno Sánchez busca exculparse de tragedia?

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Las grabaciones del diálogo entre los controladores y los maquinistas de los trenes revelan posibles errores humanos que terminaron en el trágico choque, pero también centran la culpa principalmente en estas personas, los eslabones más bajos en la cadena de responsabilidades de esta tragedia ferroviaria que conmociona a España. El contenido de las conversaciones es verdaderamente estremecedor, la maquinista del tren de alta velocidad de Iryo, 25 minutos antes del inesperado impacto, reportó a la central que su tren estaba quieto por una falla en los sistemas de señalización de la ferrovía, el controlador desde atocha le respondió que apagara y volviera a encender el equipo y que avisara si necesitaba algo más.

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