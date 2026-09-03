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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Huracán

Inusual fenómeno: tres huracanes azotan al Pacífico al mismo tiempo

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Windy (Windy.com)
Foto: Windy (Windy.com)
Este fenómeno ya ha ocurrido. En 2015, otro año de intenso El Niño, los huracanes Kilo, Ignacio, Jimena y la depresión tropical 14E cruzaron el Pacífico simultáneamente.

Un inusual trío de huracanes azota al Océano Pacífico, un fenómeno que los científicos atribuyeron al calentamiento de las aguas provocado por un fenómeno de El Niño históricamente intenso.

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La tormenta tropical Marie se intensificó hasta convertirse en huracán a última hora del miércoles frente a las costas de Baja California y se unió a los huracanes Karina y Lowell, ambos de categoría 4.

"Es muy raro ver que se produzcan tres huracanes", aseguró Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan.

"El calentamiento provocado por El Niño crea las condiciones propicias para estas tormentas, que se ven alimentadas en gran medida por las aguas cálidas; cuando el Pacífico tropical está más cálido de lo normal, observamos un aumento de las tormentas fuertes", agregó.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró que en la mañana de este jueves Lowell se encontraba a unos 710 kilómetros al sur de Hilo, Hawái, y "se espera que siga siendo un huracán importante durante los próximos días".

Asimismo, el NHC agregó que "es probable que las marejadas procedentes de Lowell provoquen condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en algunas zonas de las islas hawaianas durante los próximos días".

Por su parte, aunque Karina se debilitó ligeramente a medida que se desplazaba hacia el noroeste, es probable que siga siendo un huracán durante los próximos días.

Hawái aún se está recuperando de los efectos del huracán Lala, que rozó la parte sur de la Isla Grande el mes pasado, provocando vientos destructivos e inundaciones repentinas graves.

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Lowell y Karina están seguidas al este por Marie, que se encontraba a menos de 600 kilómetros extremo sur de Baja California y se esperaba que se intensificara hasta el viernes.

El Niño es determinante para estas formaciones, pues las aguas cálidas proporcionan combustible para las tormentas y deja poca oportunidad para cambios del viento sobre el Pacífico, lo que crea condiciones favorables para que los huracanes se intensifiquen.

Este fenómeno ya ha ocurrido. En 2015, otro año de intenso El Niño, los huracanes Kilo, Ignacio, Jimena y la depresión tropical 14E cruzaron el Pacífico simultáneamente.

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