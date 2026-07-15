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¿La vida llegó del espacio? Detectan por primera vez “azúcar cósmico” flotando en el corazón de nuestra galaxia

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen del centro galáctico - Foto: NASA
Imagen del centro galáctico - Foto: NASA
El hallazgo de eritrulosa en una densa nube de polvo en el centro de nuestra galaxia confirma que los ingredientes esenciales para el ADN ya existían en el universo antes de que la tierra se formara

La respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad de cómo empezó la vida en nuestro planeta podría estar flotando en una fría y oscura nube de polvo en el corazón de nuestra galaxia.

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Un equipo internacional de astrofísicos ha logrado una etapa sin precedente para la ciencia espacial, detectar de forma directa moléculas de azúcar real flotando libremente en el espacio profundo. El hallazgo de este compuesto, llamado eritrulosa, no solo sacude los cimientos de la astrobiología, sino que refuerza una hipótesis fascinante que los bloques químicos necesarios para construir nuestro ADN llegaron a la tierra desde los confines del cosmos.

Aunque anteriormente se habían encontrado rastros de azúcares atrapados en meteoritos que impactaron en la tierra, nunca se había observado este componente flotando libre en el espacio.
Los científicos lograron captar la señal de la eritrulosa en una gigantesca nube molecular ubicada a 26.000 años luz de nosotros y donde puede ser una de las más grandes “fábricas químicas” más activas y densas de la vía láctea. Para lograr esto los investigadores apuntaron al cielo dos radiotelescopios más sensibles del mundo, ubicados en España.

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¿Qué es la eritrulosa? Es un azúcar complejo de cuatro átomos de carbono. En la Tierra se produce de manera natural en frutas como las frambuesas, pero en el espacio representa un escalón fundamental en el camino de la materia inerte hacia la vida.

 

Un enigma para la química del cosmos

El descubrimiento ha dejado perplejos a los astrónomos. Resulta que un tipo de azúcar es ocho veces más abundante en una nube espacial que otros azúcares más simples.

Esto contradice la teoría tradicional de que las moléculas en el espacio se forman lentamente, uniendo un átomo a la vez.

En cambio, los modelos químicos sugieren que en el frío extremo del espacio, moléculas simples chocan sobre la superficie de minúsculos granos de polvo cósmico y se fusionan rápidamente. De esta manera, se crean estructuras complejas de forma eficiente.

 

Sembrando Mundos

Este descubrimiento es una de las pruebas más sólidas de que la vida en la Tierra no empezó de la nada. Si el espacio tiene muchos compuestos orgánicos complejos, como azúcares, esto significa que cuando nuestro planeta se estaba formando, estos elementos ya existían en el universo.

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La Tierra fue como un lugar ideal donde estos componentes pudieron combinarse y crear vida. Es como si la “receta” para la vida ya existiera en las estrellas y nuestro planeta fuera el lugar perfecto para que todo se juntara y funcionara.

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