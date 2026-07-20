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Mundial 2026

Así fue la llegada de la selección de España a Madrid tras ganar el Mundial: bajaron del avión con el trofeo dorado en la mano

julio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección de España - Foto EFE
Selección de España - Foto EFE
Los jugadores iniciarán un desfile a bordo de un autobús de dos pisos hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar una ceremonia de homenaje.

Los jugadores de la selección de fútbol de España, la nueva campeona del mundo tras derrotar a Argentina, llegaron este lunes a Madrid, donde recorrerán calles repletas de fanáticos que los recibirán como héroes.

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El primero en salir del avión de Iberia que los trajo de Estados Unidos al aeropuerto de Madrid/Barajas, donde aterrizaron a las 2:30 p.m. locales, fue el capitán del equipo y mejor futbolista del torneo Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo en la mano.

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Detrás de él y del seleccionador Luis de la Fuente, descendieron los restantes jugadores, entre ellos la estrella Lamine Yamal y quien anotó el gol en la final, Ferran Torres, para subirse a unos autobuses con carteles en sus laterales que leían "Enhorabuena campeones".

Tras ser recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, iniciarán un desfile por las calles de Madrid a bordo de un autobús de dos pisos.

Recorrerán grandes avenidas de la capital española hasta llegar a la Plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid, sobre las 7:00 p.m. locales, donde tendrá lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente que se ha anunciado como "electrizante".

Se espera que alrededor de un millón de personas estén presentes en las calles para ver a sus ídolos, según estimó el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien precisó que más de 2.000 policías y 400 agentes de la Guardia Civil estarán a cargo de la seguridad.

En cuanto sonó el pitazo final, ya entrada la noche del domingo, el país entero estalló de alegría tras este título, el segundo en su tipo para sus vitrinas tras el alcanzado en Sudáfrica 2010.

Con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entregó el trofeo a Rodri junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 'La Roja' derrotó a Argentina con un solitario gol de Torres en el minuto 106.

Durante el juego, los españoles se mantuvieron fieles a su estilo, marcando la superioridad desde la posesión de la pelota y con una defensa que no permitió a Argentina un disparo a puerta hasta que la campeona de América ya estaba por detrás en el marcador.

La superioridad española en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

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El premio al máximo goleador fue para el francés Kylian Mbappé, con 10 (Lionel Messi se quedó en ocho), quien además se convirtió en el anotador histórico de los Mundiales, con 22 tantos (Messi con 21).

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