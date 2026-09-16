Aumenta la crisis en Medio Oriente: Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam

Arabia Saudí y países aliados acusaron a los terroristas hutíes de atacar la ciudad más sagrada del Islam, La Meca, lo que provocó indignación en todo el mundo musulmán.

Sin embargo, los hutíes rechazaron los señalamientos calificándolos de "mentira", mientras que Arabia aseguró que había derribado un dron que se dirigía hacia La Meca, ciudad que atrae a millones de peregrinos cada año.

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Los recientes enfrentamientos entre los hutíes, respaldados por Irán, y el gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, han involucrado al reino, y los hutíes han declarado un bloqueo marítimo a sus barcos en el Mar Rojo.

Esto ocurre apenas unos días después de que los hutíes tomaran el control de toda la costa yemení del Mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb, importante paso marítimo para las exportaciones de petróleo saudí.

"Las afirmaciones sobre el supuesto ataque a La Meca son una mentira manida que ya se ha utilizado antes y que ya no engaña a nadie", escribió Hazem al-Assad, del Consejo Político Supremo hutí.

Arabia Saudí acusó a los hutíes de lanzar ataques contra La Meca en un conflicto anterior.

La coalición saudí ha prometido represalias, afirmando que "la seguridad de las Dos Mezquitas Sagradas y de los peregrinos es una línea roja".

"La coalición no dudará en tomar las medidas necesarias y disuasorias contra la milicia terrorista hutí", agregó.

La Meca alberga un gran número de fuerzas de seguridad, responsables del control de multitudes y de la protección de los lugares sagrados, especialmente durante la peregrinación anual del Hajj.

Durante la peregrinación de este año, el Ministerio de Defensa saudí publicó un vídeo que mostraba baterías de defensa antiaérea avanzadas desplegadas en las afueras de La Meca.

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Tras esto, Estados Unidos anunció una alerta de viaje Nivel 3: denominada "Reconsiderar el viaje".

"Reconsidere viajar a Arabia Saudita debido al riesgo de ataques con drones y misiles iraníes contra intereses estadounidenses, conflicto armado, terrorismo, prohibiciones de salida y leyes locales sobre actividad en redes sociales", señaló la embajada en Riad.

"Algunas áreas presentan un riesgo mayor. Lea el Aviso de Viaje completo. No viaje a la frontera con Yemen debido a la amenaza de terrorismo", agregó.