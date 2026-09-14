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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Aerolínea Estelar

Amazon frena operaciones con la aerolínea del avión que causó tragedia fatal en Miami

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
La compañía decide esto tras revisar las circunstancias del accidente mientras la investigación de la NTSB progresa para determinar qué sucedió.

Amazon decidió suspender de forma temporal sus operaciones con 21 Air, la aerolínea que operaba el Boeing 767 de carga que está involucrado en el accidente ocurrido el pasado 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde han muerto cinco personas y otras cinco han resultado heridas.

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La decisión ha sido comunicada por Amazon tras varios días de análisis acerca de las circunstancias del siniestro. La compañía indicó que seguirá colaborando con las autoridades encargadas de esclarecer lo sucedido y apoyando a las personas afectadas por la tragedia.

“La seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad, ya sea en nuestras propias operaciones o cuando trabajamos con socios”, afirmó Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en un comunicado que publicó la compañía. Amazon detalló que, tras el accidente, revisó las circunstancias que lo rodearon y decidió parar sus operaciones con 21 Air.

El avión accidentado era un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Air. La aeronave partió de San Juan, Puerto Rico, y al tratar de aterrizar en Miami se fue de la pista, atravesó una zona del aeropuerto y terminó impactando en contra de vehículos en tierra antes de incendiarse. Cinco personas que estaban en tierra murieron como consecuencia del accidente.

La investigación está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), que ya ha recuperado información de las grabadoras del avión. Los primeros datos señalan que la aeronave aterrizó a una velocidad elevada y en una zona avanzada de la pista. Igualmente, los registros sugieren que los pilotos pensaron en realizar una maniobra para abortar el aterrizaje antes de intentar parar el avión.

Estos elementos hacen parte de una investigación que aún no estableció una causa definitiva. Los investigadores de igual forma van a tener que evaluar las condiciones meteorológicas, el historial de mantenimiento del Boeing 767, la experiencia de la tripulación y los procedimientos que se aplicaron en el aterrizaje.

La suspensión de Amazon no quiere decir que la compañía dejó de operar su red de transporte aéreo. Amazon Air funciona por medio de una estructura en la que distintas aerolíneas asociadas hacen los vuelos de carga, por lo que 21 Air es solo uno de los operadores usados por la empresa.

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21 Air, por su parte, manifestó que seguirá colaborando con las autoridades y con la investigación del accidente. La aerolínea además expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Por el momento, avanzan las investigaciones. La decisión de Amazon marca una pausa en la relación con la compañía que operaba el vuelo que se accidentó y pone de nuevo bajo escrutinio los procedimientos de seguridad usados por los operadores que fueron contratados para transportar mercancías de la multinacional.

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