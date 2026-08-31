"Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo": Abelardo de la Espriella tras el pedido de ayuda de una mujer que padece cáncer y enfrenta dificultades en la atención médica

Este lunes, 31 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella volvió a atender el llamado de los ciudadanos sobre las dificultades en la atención médica, sector que atraviesa una crisis que se agudizó durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, tras la intervención de las EPS.

Este es el caso de Valeria Pérez Jaramillo, quien padece cáncer. Su historia llamó la atención del mandatario colombiano, quien se pronunció en sus redes sociales y afirmó que escuchó el clamor de la mujer y actuó de inmediato.

“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato. Gracias a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y al equipo especializado de la Clínica Imbanaco en Cali, su caso ya está siendo atendido con la prioridad que merece”, indicó el jefe de Estado.

Del mismo modo, De la Espriella indicó que Valeria no estaba sola y que el Gobierno estará ahí apoyándola en su lucha.

“Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y el de su familia en esta batalla. Proteger la vida de los colombianos es una prioridad absoluta del Tigre”, aseveró.

Por su parte, Valeria Pérez Jaramillo, por medio de un video, agradeció al presidente e indicó que se encuentra en la Clínica Imbanaco de Cali.

“Como muchos me conocen, anteriormente hice un video solicitando ayuda para mi tratamiento. El día de hoy le doy gracias primeramente a Dios, al señor presidente Abelardo de la Espriella, su señora esposa, a la ministra de Salud, a la doctora Francia Nieto de la SOS y a la veedora de salud, Emma Vélez de Cartago, Valle. Les cuento que en estos momentos me encuentro en la Clínica Imbanaco de Cali”, dijo Jaramillo.

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Del mismo modo, aseguró que se le están realizando los exámenes correspondientes y que ha sido una estadía muy amena.

“Acá me están realizando todos los exámenes pertinentes, me van a realizar mis procedimientos y mi debido tratamiento. Gracias a Dios. También agradecerle a la clínica que, con todo su personal, ha hecho que mi estadía sea muy amena”, indicó la mujer.

Finalmente, Valeria levantó su voz y envió ánimo a todas las personas que atraviesan una situación parecida.

“También para decirle a todas las personas que están pasando, o estamos pasando por esta situación, les mando mis mejores deseos, que no se rindan, que todo es posible. No pierdan la fe y no pierdan la esperanza, que siempre se nos ilumina el camino y llega, pues, la solución”, enfatizó.