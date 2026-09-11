Se encienden las alarmas en el comercio mundial: hutíes se apoderaron del estratégico estrecho de Bab el Mandeb

En medio de la guerra en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos y el régimen de Irán, se abre un nuevo foco de tensiones en Medio Oriente por cuenta de los rebeldes hutíes de Yemen.

Este grupo armado se apoderó este viernes de toda la costa yemení del mar Rojo, aunque prometió una navegación "segura" en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, salvo para su enemigo Arabia Saudita.

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Ahora, el principal afectado podría ser el comercio internacional, pues en medio de los impactos de la guerra en Medio Oriente después de meses del bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, el conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita afectaría directamente al mercado petrolero.

Desde la semana pasada, el grupo terrorista proiraní, que domina amplias partes de Yemen, lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa, mientras que Arabia Saudita anunció el cierre de un oleoducto tras varios ataques.

"Todo lo que estaba bajo nuestro control en la costa occidental cayó", dijo un responsable militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Riad.

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Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, se encuentra acorralada, con el estrecho de Bab el Mandeb bajo control de los hutíes y el de Ormuz, al otro extremo de la península, bloqueado por Irán.

Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia utilizan Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso hacia el océano Índico.

En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza.

Los precios del petróleo se resintieron y el Brent y el WTI volvieron a cotizar el viernes por encima de los 100 dólares el barril.