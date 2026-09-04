Dos marineros del portaviones Abraham Lincoln de EE. UU. fueron expulsados de ciudad turística tailandesa tras una pelea

Dos marineros del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que está de escala en Tailandia, fueron enviados de regreso al barco tras un altercado por ebriedad, informó el viernes la policía local.

Las fuerzas del orden fueron alertadas de una "pequeña pelea" en la que se vieron involucrados los militares en la madrugada del jueves cerca de Walking Street, el centro de la vida nocturna de Pattaya, aseguró el coronel Anek Srathongyoo, jefe de la policía de la ciudad.

"Los marineros estaban ebrios y se estaban peleando, haciendo mucho ruido", dijo.

Describió el incidente como "insignificante" y señaló que los residentes locales solo habían llamado a la policía para evitar que la situación se agravara.

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Los militares, cuya identidad no fue revelada, no fueron acusados de ningún delito, ya que "no infringieron ninguna ley tailandesa", afirmó Anek.

La Marina de los Estados Unidos los envió de regreso al barco, agregó.

La llegada del USS Abraham Lincoln ha despertado el interés de los medios de todo el mundo tras los informes sobre el deterioro de las condiciones de vida a bordo del portaviones después de más de 280 días en el mar.

También ha puesto a Pattaya en el centro de atención, un centro turístico popular entre los turistas extranjeros con fama por su vida nocturna, incluido el turismo sexual.

Las autoridades lanzaron una campaña de represión contra las trabajadoras sexuales antes de la visita del buque, aunque negaron que estuviera relacionada con la llegada de los marineros.

El jefe de policía dijo que no se habían producido otros incidentes destacables desde que el Lincoln atracó, y una masajista de Pattaya comentó que había estado más tranquilo que en anteriores escalas militares.

Nattakamol Chartmontri, quien ha trabajado en Pattaya durante varios años, dijo que muchos de los marineros parecían "jóvenes, de buen comportamiento y respetuosos con las normas".

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El mes pasado, legisladores demócratas estadounidenses pidieron una investigación sobre las condiciones a bordo del Lincoln tras informes de escasez de alimentos, problemas de plomería y crisis de salud mental.

El presidente Donald Trump desestimó estas preocupaciones, las cuales han avivado las críticas a su prolongada guerra contra Irán, aunque el Lincoln fue reemplazado en Oriente Medio por el USS George Washington.