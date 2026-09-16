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Aunque EE. UU. certificó a Venezuela, aún mantiene activa millonarias recompensas contra Cabello y Padrino por narcotráfico

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de certificar Venezuela en lucha contra las drogas, pese a los nexos del régimen chavista con el narcoterrorismo. A pesar de que Washington eliminó al país latinoamericano de su lista de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico, aún mantiene activas las recompensas millonarias contra altos funcionarios del régimen acusados de formar parte del llamado Cártel de los Soles.

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