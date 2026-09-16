NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Alias Niño Guerrero
Programa: El Informativo

Nada cambió tras la neutralización de "Niño Guerrero": se recrudeció la lucha por el poder criminal

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Dentro de los argumentos que Estados Unidos dio para retirar a Venezuela de la lista de países que incumplen los compromisos de lucha antidrogas, está el preciso operativo en el que fue abatido el jefe del Tren de Aragua alias "Niño Guerrero". Aunque sí fue un golpe demoledor para esa estructura criminal, que "Niño Guerrero" que figuraba en la acusación judicial de Nicolás Maduro haya sido neutralizado no representó el fin de las redes de extorsión y control minero.

También le puede interesar

Niño Guerrero
Alias Niño Guerrero

Nada cambió tras la neutralización de "Niño Guerrero": se recrudeció la lucha por el poder criminal

Captura de alias "El Perro" | Foto Ejército Nacional de Colombia en X: @COL_EJERCITO
Clan del Golfo

Duro golpe al aparato criminal: capturan a alias "El perro", cabecilla financiero del Clan del Golfo

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

Aunque EE. UU. certificó a Venezuela, aún mantiene activa millonarias recompensas contra Cabello y Padrino por narcotráfico

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

"Abelardo de la Espriella recibe un espaldarazo condicionado": experto sobre descertificación de Colombia

FARC / Foto AFP
Reclutamiento

“Yo soy la prueba, el fusil le arrastraba por el piso”: entre lágrimas, madre de niño reclutado por las Farc, respondió a viuda de Tirofijo por afirmación de que no hubo reclutamiento forzado

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: AFP
Colombia

Fuerte arremetida del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia: cae alias Muelas y otros duros criminales del país

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nada cambió tras la neutralización de "Niño Guerrero": se recrudeció la lucha por el poder criminal

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump/ Fidel Ernesto Castro Calis - Fotos AFP
Sanciones a Cuba

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Foto de referencia del Ejército (AFP)
Gobierno de Colombia

Abelardo de la Espriella convoca a consejo de seguridad tras ataque terrorista contra militares en el Cesar

Incautación de droga en la Alta Guajira- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
Incautación

En una operación conjunta con la DEA, la Policía Nacional de Colombia lidera la incautación de 736 kilogramos de cocaína

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Fidel Ernesto Castro Calis - Fotos AFP
Sanciones a Cuba

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Foto de referencia del Ejército (AFP)
Gobierno de Colombia

Abelardo de la Espriella convoca a consejo de seguridad tras ataque terrorista contra militares en el Cesar

Incautación de droga en la Alta Guajira- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
Incautación

En una operación conjunta con la DEA, la Policía Nacional de Colombia lidera la incautación de 736 kilogramos de cocaína

Deslave en Nepal- Foto: EFE
Nepal

Desoladoras imágenes de la masiva destrucción que dejó el deslave en la frontera entre Nepal y China

Imágenes en población peruana tras poderoso sismo.
Perú

Fuerte sismo de magnitud entre 6,7 y 7,2 sacudió a Perú: el Instituto Nacional de Defensa Civil dio parte de afectaciones

El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
Medellín

Continúa el regreso de jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial 2014 al fútbol de su país: a James y Cuadrado se suma recordado ídolo

Accidente en Fórmula 2 - Canva y Redes F2
Formula 2

Fuerte accidente en pista en la que se disputará el Gran Premio de Madrid: auto terminó en llamas y la situación obligó a mostrar la bandera roja

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023