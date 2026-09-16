Nada cambió tras la neutralización de "Niño Guerrero": se recrudeció la lucha por el poder criminal

Dentro de los argumentos que Estados Unidos dio para retirar a Venezuela de la lista de países que incumplen los compromisos de lucha antidrogas, está el preciso operativo en el que fue abatido el jefe del Tren de Aragua alias "Niño Guerrero". Aunque sí fue un golpe demoledor para esa estructura criminal, que "Niño Guerrero" que figuraba en la acusación judicial de Nicolás Maduro haya sido neutralizado no representó el fin de las redes de extorsión y control minero.