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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Homenaje

Rinden homenaje póstumo a Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas, recordada por su labor de rescate en La Guaira tras los terremotos

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas / Grupo de bomberos - Fotos de referencia: X / Pexels
Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas / Grupo de bomberos - Fotos de referencia: X / Pexels
El sensible fallecimiento de esta mujer generó profunda consternación en la institución bomberil y la comunidad venezolana.

Familiares, amigos y compañeros despidieron mediante un homenaje póstumo a Anubis Cova, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

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Los allegados reconocieron la incansable vocación de servicio y entrega de Cova durante la emergencia del doble terremoto registrado en La Guaira.

Según diversos versiones, Cova se habría quitado la vida. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los motivos ni las circunstancias exactas del deceso.

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Su sensible fallecimiento generó profunda consternación en la institución bomberil y la comunidad.

El pasado 24 de agosto, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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