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Viernes, 31 de julio de 2026
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Selección Colombia

Tentadora oferta para jugador de la Selección Colombia: lleva muy pocos minutos de juego en su club

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
El fichaje se daría tras el fracaso del club al intentar cerrar a Santiago Sosa, de Racing.

Jugador de la Selección Colombia, es noticia en Brasil, pues la prensa deportiva aseguró que el Vasco da Gama está interesado en fichar a un mediocampista de 25 años. El colombiano disputó el Mundial de 2026 y, aunque tiene contrato con un club argentino, no sería tenido en cuenta para el resto del año.

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Se trata de Kevin Castaño, quien actualmente hace parte del plantel de River Plate. Asimismo, según la información difundida por ESPN, todo apunta a que la escuadra brasileña intentó fichar a Santiago Sosa, de Racing, pero el negocio se habría caído. Por eso, ahora el foco estaría puesto en Kevin.

El medio citado dio detalles al respecto: “Vasco ha iniciado negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño, procedente de River Plate. El colombiano de 25 años, que disputó el último Mundial, interesa al departamento de fútbol, que decidió buscar otra opción para el mediocampo ante la demora en la finalización del fichaje de Santiago Sosa, procedente de Racing".

Actualmente, Transfermarkt le asigna un valor de 5 millones de euros a Kevin Castaño. Sin embargo, la prensa argentina reportó, en marzo de 2025, que River Plate le pagó al Krasnodar ruso cerca de 13 millones de euros por el colombiano. Por tanto, el equipo argentino no querría aceptar una cifra tan inferior.

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Asimismo, se vienen horas clave para determinar el futuro de uno de los futbolistas que ha sido constantemente convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

La directiva del Vasco da Gama sigue intentando cerrar el fichaje de Sosa, pero también baraja otras opciones para no perder tiempo. El club quiere reforzar su plantilla cuanto antes de cara a las competiciones de la segunda mitad del año”, añadió GE Globo.

Finalmente, con apenas 25 años, Kevin Castaño es considerado por varios como uno de los jugadores que podría integrar la renovación de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2030. Néstor Lorenzo seguirá al frente del combinado nacional tras su renovación.

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