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Jueves, 30 de julio de 2026
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Greeicy

"¡Qué belleza, mi amor querido!": Oscar D'León reacciona a versión de 'Llorarás' interpretada por la cantante colombiana Greeicy

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Greeicy, cantante colombiana / Oscar D' León, cantante venezolano - Fotos: Instagram
Greeicy, cantante colombiana / Oscar D' León, cantante venezolano - Fotos: Instagram
La artista cantó el emblemático tema del 'Sonero del Mundo' en un formato íntimo.

La leyenda venezolana de la salsa, Oscar D' León, reaccionó con cariño a una versión de su canción “Llorarás”, esta vez interpretada por la cantante colombiana Greeicy.

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La artista cantó el emblemático tema del 'Sonero del Mundo' en un formato íntimo, logrando una cálida reacción del salsero venezolano y miles de elogios en redes sociales.

"¡Qué belleza, mi amor querido!", escribió D' León en el video compartido por Greeicy en la red social Instagram.

El gesto del reconocido salsero venezolano fue celebrado por seguidores de ambos artistas, quienes destacaron el reconocimiento hacia la cantante.

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La colombiana sorprendió a su público al demostrar su versatilidad musical con una interpretación de “Llorarás”, mostrando una faceta vocal distinta a la que suele exhibir en sus producciones de pop y ritmos urbanos.

La canción 'Llorarás' de Oscar D'León fue estrenada en 1975 como parte del álbum Dimensión Latina '75, grabado con la agrupación Dimensión Latina.

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El éxito rotundo del tema catapultó a D'León a la fama mundial y consolidó a la Dimensión Latina como una de las orquestas de salsa más importantes de la historia.

Es considerada universalmente como la canción insignia y el mayor éxito en la carrera de Óscar D'León, convirtiéndose en un clásico indispensable de la música caribeña que trascendió generaciones.

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