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Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Regreso María Corina Machado
Programa: La Tarde

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La reaparición pública de María Corina Machado marcó un momento histórico para la oposición venezolana, pero también propició emotivos reencuentros personales. Uno de los más significativos fue el que sostuvo con su principal asesor jurídico, el abogado Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario en Caracas. María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, conversó sobre este tema con el programa La Tarde de NTN24.

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