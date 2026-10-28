Clausuran sede de federación de fútbol de país sudamericano por millonaria deuda: el personal tuvo que abandonar el edificio

Este miércoles, sorpresivamente, se conoció que la sede de una de las federaciones de fútbol de un país sudamericano fue clausurada.

Autoridades municipales clausuraron este miércoles la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile por no haber regularizado trámites de construcción y acumular una deuda de unos 170.000 dólares, informó la alcaldía de Peñalolén.

VEA TAMBIÉN Real Madrid pide “disculpas al pueblo chino” por las palabras de Kylian Mbappé que provocaron un boicot televisivo y comercial o

El edificio, inaugurado hace más de 30 años, no cuenta, además, con una patente comercial para su funcionamiento, agregó el municipio, que forma parte de la capital, Santiago.

"Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, obligatorio por ley en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio", dijo a la prensa Miguel Concha Manso, alcalde de Peñalolén, donde está la sede.

El mandatario dijo en sus redes sociales que la federación también debe "172 millones (172.000 dólares) por obligaciones municipales".

El personal que estaba en el edificio tuvo que retirarse por la clausura.

VEA TAMBIÉN Este es el video de Mbappé que desató la ira del gobierno chino y provocó la ruptura con múltiples marcas patrocinadoras o

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció a la prensa que la asociación emprenderá acciones legales y que no le corresponde pagar una patente.

"Este no es un lugar comercial, sino un recinto deportivo y educacional", dijo.

Sobre los trámites de construcción, Milad aseguró que "este sector cuenta con permiso de edificación" y que en 2023 se empezó un proceso de regularización de otras áreas del recinto para ajustarse "a la ley y a sus requisitos".