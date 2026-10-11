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Domingo, 11 de octubre de 2026
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Terremoto en Panamá
Programa: El Informativo

Balance del potente terremoto en Panamá: esto dicen las autoridades

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El balance oficial más reciente del potente terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá confirma un saldo de 27 personas heridas.

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