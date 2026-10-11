Terremoto en Panamá Programa: El Informativo Balance del potente terremoto en Panamá: esto dicen las autoridades octubre 11, 2026 Por: Redacción NTN24 El balance oficial más reciente del potente terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá confirma un saldo de 27 personas heridas. También le puede interesar Terremoto en Panamá Balance del potente terremoto en Panamá: esto dicen las autoridades Captura Así fue la captura en Colombia de 'El descuartizador', uno de los hombres más buscados en Francia Terremoto en Panamá Operaciones de emergencia en coordinación: EE. UU. despliega ayuda humanitaria en Panamá tras terremoto Pena de muerte Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales en intento de ejecución en EE. UU.: "Despertó y empezó a hablar" María Corina Machado Mientras el régimen le cierra el camino a María Corina, desde las calles se organizan para recibirla Huracán "El potencial de una catástrofe debida a inundaciones es alto": experta sobre el huracán Simón Compartir en: