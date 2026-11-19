Los jóvenes latinoamericanos redefinen los modelos tradicionales de familia. Con una tasa de fecundidad de apenas 1,8 hijos por mujer y las cifras más bajas de matrimonio formal a nivel global, la región atraviesa una transformación demográfica impulsada principalmente por restricciones económicas y dificultades de acceso a la vivienda, según reveló este jueves el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El informe Generaciones venideras. Empoderar a la juventud para que trace su propio futuro destaca que la tasa de fecundidad regional se ubica por debajo de la tasa de reemplazo poblacional de 2,1 y del promedio mundial de 2,2, aunque permanece superior al 1,5 de las regiones más desarrolladas.

De acuerdo con las estadísticas del organismo internacional, el embarazo adolescente en la región mostró una caída de entre el 40% y el 50% entre los años 2000 y 2023, con una proyección para 2027 de 48 nacimientos por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años aún por encima del promedio mundial de 37, mientras las adolescentes afrodescendientes enfrentan un riesgo un 50% mayor que el resto de la población.

“Entre 2016 y 2020, la tasa de natalidad en adolescentes disminuyó rápidamente, hasta situarse en la mitad de la media regional”, indica el documento oficial.

Latinoamérica y el Caribe presentan las tasas más bajas de matrimonio formal en el mundo, pues dentro del grupo de edad de 35 a 39 años solo el 28,6% de las mujeres y el 26,2% de los hombres están casados.

Los datos demuestran que los jóvenes latinoamericanos prefieren convivir sin casarse o mantener relaciones estables, aunque casi el 80% de las personas de 25 a 39 años que tienen pareja sin convivir desearía casarse o compartir vivienda, un proyecto que se retrasa o resulta inviable debido a las dificultades económicas, la inestabilidad laboral y el alto costo de los inmuebles.

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Durante la presentación del estudio en Costa Rica, encabezada por la directora regional del UNFPA, Paula Narváez, la líder afroindígena Kadry Thomas Mackenzie instó a las autoridades a escuchar las demandas de la juventud y exigió mayor autonomía para las organizaciones juveniles en sus proyectos de desarrollo.