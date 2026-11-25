Hay rumores desde Brasil sobre uno de los jugadores recientemente convocados a la selección Colombia. Según informan, el delantero Kevin Viveros podría irse a Europa por una alta suma de dinero.

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ESPN Brasil reporta que Kevin Viveros podría llegar al CSKA de Moscú (Rusia) en una transferencia que rondaría los 20-25 millones de euros. De confirmarse, sería una operación que sacudiría el mercado.

Kevin Viveros es figura de Athletico Paranaense y tiene contrato allí hasta junio de 2028. Es uno de los jugadores destacados del Brasileirao y fue llamado por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para las fechas FIFA de septiembre y octubre.

“Athletico-PR ha estado trabajando activamente entre bastidores para cerrar un acuerdo para vender al delantero Viveros al CSKA de Moscú en Rusia. Según fuentes, la negociación entre los clubes está encaminada a concluir por un valor de entre 20 y 25 millones de euros”, informó el medio referenciado.

Asimismo, indican que el equipo ruso debe llegar a un acuerdo con el jugador para poder avanzar en las negociaciones.

“Sin embargo, los participantes en las conversaciones recalcaron que el equipo ruso aún necesita llegar a un acuerdo con el delantero para que las negociaciones puedan avanzar”, añaden.

Cabe resaltar que, según Transfermarkt, el valor en el mercado de Kevin Viveros es de 20 millones de euros. Esa cifra coincide, o se acerca, al monto que revelan desde Brasil.

De concretarse este rumor, o si el destino de Kevin Viveros termina siendo otro equipo europeo, lo cierto es que Atlético Nacional también se verá beneficiado con una eventual transferencia. El mismo ESPN Brasil revela el porcentaje de los derechos del jugador que tiene el verde de Antioquia.

“Cabe destacar que el Athletico posee el 70% de los derechos del delantero, mientras que el otro 30% pertenece al Atlético Nacional de Colombia”, indican.

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El pasar de las semanas determinará cómo avanza esta información desde Brasil sobre uno de los jugadores que tiene proyección para seguir siendo convocado a la Selección Colombia, ya que Néstor Lorenzo ha seguido de cerca a Viveros, su rendimiento y lo bien que puede integrarse a la Tricolor.