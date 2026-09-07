Francia restablece el servicio de visados en Venezuela: esta es la sede provisional habilitada en el país

Este lunes, la Embajada de Francia en Venezuela anunció la reactivación de su servicio de visados en Venezuela.

Esto se produce luego de la suspensión temporal ocasionada por los daños que sufrió la sede diplomática tras los terremotos registrados en el país el pasado 24 de junio.

A partir de ahora, los interesados podrán iniciar nuevamente sus solicitudes a través del portal oficial France-Visas.

Mientras se realizan las adecuaciones correspondientes, la recepción de documentos y la toma de datos biométricos se efectuarán de manera provisional en el Colegio Francia, ubicado en La Carlota, Caracas.

Según la sede diplomática, "los solicitantes deberán ingresar al portal, completar la información relacionada con el motivo y las características de su viaje".

Posteriormente, deben "reservar una cita para presentar la documentación requerida y registrar sus datos biométricos".

Además del servicio de visados, la Embajada de Francia en la capital venezolana mantiene otros trámites consulares.

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Entre ellos: gestión y entrega de pasaportes y documentos de identidad, asuntos de estado civil, asistencia a ciudadanos franceses y legalización o certificación de firmas.

Cabe recordar que los venezolanos no requieren visa para viajar a Francia por motivos turísticos durante estancias de hasta 90 días.

En ese sentido, vale detallar que la Embajada de Francia no restableció el visado de turismo, sino los servicios para visas de larga duración u otros motivos distintos al turismo (como estudios, trabajo o residencia).