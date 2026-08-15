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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Así fue la llegada del avión presidencial de Abelardo de la Espriella al Chocó: se conocen imágenes de su recorrido por Colombia tras el terremoto

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Las imágenes hicieron parte de un video en el que se registró el recorrido que hizo el presidente por varios de los lugares más afectados del país tras el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4.

El mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló este sábado imágenes de la llegada en su avión presidencial a Quibdó, Chocó, departamento en el que tuvo lugar el epicentro del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar.

Las imágenes hicieron parte de un video en el que se registró el recorrido que hizo el presidente por varios de los lugares más afectados del país tras el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 que se ha cobrado la vida de casi 300 personas y ha dejado más de 4.000 heridos.

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"Quiero estar presente en cada rincón afectado, abrazar a nuestra gente y constatar de primera mano la evolución de esta emergencia", escribió De la Espriella en la publicación del video en sus redes sociales.

Según agregó el jefe de Estado, quien asumió el cargo desde el pasado 7 de agosto, "Colombia no se gobierna a la distancia". "Aquí hay un presidente que da la cara, que recorre el territorio, camina al lado de su pueblo y escucha, sin intermediarios, el dolor y las necesidades de cada comunidad", agregó.

En su mensaje, el presidente también agradeció a Ana Lucía Pineda, su esposa y primera dama del país, por la compañía que le ha brindado en cada recorrido, así como por su entrega, "sensibilidad y compromiso con Colombia".

"Mi gratitud especial a la primera dama, que ha estado a mi lado desde el primer momento, recorriendo los territorios, acompañando a las familias y trabajando incansablemente para llevar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan", precisó.

De la Espriella añadió que seguirá trabajando junto a su equipo para atender las necesidades de las víctimas que dejó la tragedia en Colombia, sobre la que expertos han advertido nuevas réplicas en el territorio nacional.

"¡No descansaremos hasta devolverles la tranquilidad a todas las familias afectadas! ¡Firme por la Patria!", concluyó en su escrito el mandatario.

El desastre se convirtió en el primer desafío para el gobernante, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxiliar y la reconstrucción en uno de los peores desastres naturales de Colombia.

"La reconstrucción de Colombia la hacemos entre todos, sin distingos políticos, sin ideologías", declaró el mandatario desde la ciudad de Quibdó.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que hasta el viernes 288 personas habían muerto, 4.018 resultaron heridas y 202 continuaban desaparecidas.

De acuerdo con el más reciente balance de la UNGRD, con corte a las 4:30 p.m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país.

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El informe reveló que miles de viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas por el desastre que dejó a cientos de personas durmiendo en refugios o al aire libre ante el riesgo de que sus viviendas colapsen.

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