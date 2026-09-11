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25 años del 11-S: así cambió el mundo con el ataque terrorista contra las Torres Gemelas

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Este viernes se conmemoran 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (Estados Unidos), una tragedia que cambió el mundo. NTN24 dialogó con algunos sobrevivientes de ese trágico día y narraron cómo fueron esos duros momentos que los marcaron de por vida. “Que el país recuerde qué pasó, cómo nos atacaron, las personas que mataron”, dijo Tom Murphy, jefe del equipo en las labores de rescate.

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