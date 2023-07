“Bibby Stockholm”: El gigantesco ‘barco-prisión’ que Reino Unido pretende usar para combatir la migración ilegal

Bibby Stockholm es el nombre de un gigantesco barco con el cual el Gobierno de Reino Unido pretende solucionar los problemas de migración irregular mediante el Canal de la Mancha.

El gigantesco barco tuvo que pasar por una remodelación en el puerto de Falmouth, para luego llegar a la isla de Portland, al sur de Inglaterra, lugar en el que deberá de permanecer aproximadamente 18 meses y donde se espera que pueda dar cobijo a cerca de 500 hombres solteros solicitantes de asilo.

Esto lo que realmente busca es que se puedan reducir los costos de alojamiento en los hoteles del país mientras los solicitantes de asilo completan sus tramites en la nación europea.

Bibby Stockholm, de la compañía Bibby Line, fue construido en 1976, sin embargo, solamente hasta 1992 se convirtió en una barcaza destinada para el alojamiento de personas.

Es por esto por lo que, dentro de las múltiples características del barco, las más importantes son: tiene cerca de 10.659 toneladas, 93.44 metros de largo y 27.43 de ancho.

El gigantesco buque ha sido catalogado por la ONU como un “barco-prisión” y llega justo cuando el Parlamento británico esta por aprobar la controversial ley contra la migración ilegal en el país, entre las cuales se restringiría por completo en derecho de asilo.

Ante esto la ONU advirtió que esto va en contra del derecho internacional de derechos humanos sobre las personas refugiadas.

"Este proyecto de ley sienta un precedente preocupante para el desmantelamiento de las obligaciones relacionadas con el asilo que otros países, incluso en Europa, pueden verse tentados a seguir, con un efecto potencialmente adverso sobre el sistema internacional de protección de los refugiados y los derechos humanos en su conjunto”, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

Pese a los reclamos de las Naciones Unidas, no sería la primera vez que el barco serviría para alojar migrantes ya que entre 1994 y 1998 esta barcaza dio asilo a personas sin hogar en Hamburgo, Alemania.

Luego, volvió a servir para el refugio de personas en 2005, cuando el buque fue usado para detener a solicitantes de asilo en Rotterdam en Países Bajos, no obstante, una de las personas a bordo del barco que era retenida falleció en 2008 tras no recibir una asistencia sanitaria adecuada tras sufrir una insuficiencia cardíaca.

Ahora el Gobierno del primer ministro británico, Rishi Sunak, pretende usar el gigantesco buque para evitar que más migrantes sigan cruzando el Canal de la Mancha de manera ilegal, tal y como lo han hecho desde hace mucho tiempo y lo que ha generado la creciente migración irregular en el país.

Se tiene previsto que en unas semanas 50 solicitantes de asilo sean llevados a la barca y de acuerdo con la ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, se estaría hablando de “un plan cuidadosamente estructurado para aumentar el número de personas a bordo en los próximos meses”.

No obstante, las organizaciones humanitarias de la nación no están de acuerdo no solamente con el barco, sino tampoco con la ley contra la migración irregular.

Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, señaló que este proyecto de ley es inevitable y que solo ocasionará “miseria humana y un enorme coste para el contribuyente”.