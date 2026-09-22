Hallan sin vida a niño de tres años dentro de un saco en el estado Bolívar: el padre del menor fue detenido

El hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de tres años generó conmoción en la población de El Manteco, municipio Piar del estado Bolívar.

VEA TAMBIÉN Reportan peligro en la Avenida Intercomunal del Zulia: mujer en situación de calle se atraviesa de manera repentina a los vehículos o

El cuerpo del niño fue localizado dentro de un saco en las inmediaciones de la pista de aterrizaje, en el sector conocido como Aeropuerto de El Manteco. Las autoridades detuvieron al padre del menor, señalado como principal sospechoso.

El escalofriante episodio se registró durante la mañana del pasado lunes 21 de septiembre del año en curso.

VEA TAMBIÉN Vecinos de Quebrada de Armo, en el estado Portuguesa, cerraron la Troncal 5 en protesta por consecutivas fallas eléctricas o

Según reportes, el menor permanecía bajo el cuidado de su padre debido a que sus progenitores estaban separados y la madre se encontraba trabajando.

Tras conocerse el hallazgo, habitantes de El Manteco salieron a las calles para expresar su indignación y exigir que se esclarezcan las circunstancias en las que murió el niño.

La situación también provocó momentos de tensión frente al comando policial de la localidad. Un grupo de manifestantes intentó ingresar a las instalaciones, presuntamente con la intención de tomar acciones contra el detenido.

VEA TAMBIÉN Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana o

Funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB) y otros organismos de seguridad reforzaron la custodia del comando.

De momento, avanzan las diligencias para determinar las circunstancias exactas de la muerte del pequeño.