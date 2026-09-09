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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Volodímir Zelenski

El primer ministro noruego aseguró que el avión del presidente ucraniano Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando viajaba a Oslo

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
No obstante, el funcionario no proporcionó más detalles sobre el incidente.

Un avión que transportaba al presidente ucraniano Volodimir Zelensky desde Moldavia a Oslo para el funeral del rey Harald de Noruega estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, según declaró el miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró Store a la emisora ​​pública noruega NRK.

No obstante, el funcionario no proporcionó más detalles sobre el incidente.

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Una fuente de la presidencia ucraniana ofreció una versión más matizada, declarando a la AFP: "Se activó una alerta en Moldavia cuando un dron ruso entró en el espacio aéreo moldavo y rumano".

La fuente calificó de "exagerada" la afirmación de que Zelenski corría peligro.

El líder ucraniano llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg y el ministro de Asuntos Exteriores Espen Barth Eide sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la asistencia civil.

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El miércoles, se unió a otros numerosos dignatarios extranjeros en el funeral del rey Harald, que falleció el 28 de agosto a los 89 años.

Posteriormente, Zelensky abandonó Noruega rumbo a Canadá para mantener conversaciones con los líderes de ese país, según informó Store a NRK.

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