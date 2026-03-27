El Salvador aprueba la cadena perpetua para menores condenados por violación, asesinato o terrorismo

El Gobierno de Salvador aprobó un proyecto de ley que permite a los tribunales condenar a menores a cadena perpetua por violación, asesinato o terrorismo, en el marco de la campaña del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

Bukele, que ha emprendido una contundente política contra la criminalidad en su país. ha llenado las cárceles de El Salvador con miles de miembros de pandillas en medio de acusaciones de violaciones de los derechos humanos.

El país latinoamericano aprobó a principios de este mes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para "asesinos, violadores y terroristas". La pena máxima de prisión era anteriormente de 60 años.

VEA TAMBIÉN Aprueban en El Salvador reforma constitucional de Bukele para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas o

Bukele había presionado para extender la nueva ley a los menores de 18 años, independientemente de si pertenecían a pandillas.

"Hemos dado a las familias salvadoreñas la seguridad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del día", dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, miembro del partido gobernante.

Bukele gobierna bajo un estado de emergencia declarado en 2022, durante el cual más de 90.000 personas han sido arrestadas, acusadas de pertenecer a pandillas cono la MS-13 o Barrio 18, de las más crueles del continente.

Su política permite que cualquier persona acusada de pertenecer a una pandilla sea enviada a prisiones para adultos.

La represión ha reducido las tasas de homicidio a mínimos históricos, pero ha provocado acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de organizaciones no gubernamentales.