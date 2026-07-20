Así fue el recibimiento de la Selección Argentina en su país: Messi no llegó

La Selección Argentina regresó este lunes a Buenos Aires y fue recibida por miles de aficionados frente al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, pese a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

Entre los que llegaron a la capital argentina se encontraban, entre otros, el seleccionador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

Los bajaron del avión entre expresiones serias y se subieron a un autobús rumbo al predio de la AFA, a unos 4 km del aeropuerto.

Lo que llamó la atención fue que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, no arribó al país junto al resto del plantel.

Sin embargo, horas antes, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales:

"El dolor es muy grande y va a costar cerrar esta herida", había escrito Messi el lunes en su cuenta en Instagram.

Aunque no viajó con el equipo, la prensa de Argentina señaló que el 10 viajará a su ciudad natal de Rosario en los próximos días.

Por su parte, Lautaro Martínez escribió: "Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio".

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En contraste, la Selección de España vivió una absoluta fiesta en el regreso a su país.

Más de un millón de personas inundaron las calles de Madrid el lunes para celebrar con la selección ibérica, ganadora del Mundial, durante su desfile en autobús descapotable. “

"Se calcula que hay más de un millón de aficionados en las calles de Madrid", que están repletas de seguidores que ondean banderas españolas y visten camisetas de La Roja, dijo un funcionario del Ayuntamiento.