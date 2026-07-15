Intentan robar propiedad que Lamine Yamal habría comprado a Shakira en Barcelona horas después del triunfo de España sobre Francia en el Mundial 2026

La vivienda del futbolista español Lamine Yamal fue blanco de un intento de robo durante la madrugada en Esplugues de Llobregat, municipio del área metropolitana de Barcelona, apenas horas después de que España derrotara 2-0 a Francia en la semifinal del Mundial.

El incidente, que ya está siendo investigado, terminó sin heridos ni bienes robados gracias a la intervención del equipo de seguridad privada.

Aunque las autoridades confirmaron que se trató de una tentativa de robo, no revelaron oficialmente la identidad del propietario por motivos de privacidad.

Sin embargo, medios locales como La Vanguardia señalaron que la residencia pertenece al joven delantero del Barcelona.

De acuerdo con la información publicada por el diario catalán, dos personas con pasamontañas lograron escalar el muro que rodea la propiedad con la aparente intención de ingresar al inmueble.

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No obstante, fueron detectadas por el equipo de seguridad privada de la vivienda antes de lograr su objetivo. Al verse descubiertos, los sospechosos huyeron del lugar sin que se reportaran personas heridas ni bienes sustraídos.

El hecho se registró pocas horas después del compromiso en el que la selección española derrotó 2-0 a Francia y aseguró su clasificación en el torneo mundial.

Durante ese encuentro, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas del partido al provocar el penal que abrió el marcador y encaminó el triunfo de La Roja.

La propiedad donde actualmente vive el futbolista tiene un particular historial, pues según La Vanguardia, anteriormente perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira, lo que la convierte en una residencia ya conocida en Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra informaron que mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del intento de robo. La policía catalana también confirmó que investiga otro robo con fuerza ocurrido en una vivienda cercana a la residencia del delantero español, aunque por ahora no se ha establecido si ambos hechos están relacionados.