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Jueves, 30 de julio de 2026
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España

Italia pide que España salga del espacio Schengen tras masiva entrada de migrantes al país ibérico desde Marruecos

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Frontera de España con Marruecos en Ceuta- Foto: EFE
Frontera de España con Marruecos en Ceuta- Foto: EFE
Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una "emergencia humanitaria" que dejó varios muertos y que llevó a Madrid a anunciar el envío del ejército.

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

Al final de la tarde del jueves, luego de que centenares de personas siguieran entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

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El ministerio, que no especificó cuántos soldados enviará, explicó que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Los hechos ya generaron reacciones en otros países como Italia, donde el gobierno pidió la suspensión de España del espacio Schengen.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, afirmó este jueves que quiere que España sea suspendida del espacio europeo de libre circulación de Schengen, después de la masiva entrada de migrantes al enclave español de Ceuta, en África, desde Marruecos.

"Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España", declaró en X el canciller del gobierno de ultraderecha.

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Cabe recordar que el espacio Schengen es una zona común europea sin controles fronterizos, lo que permite el tránsito de personas sin presentar sus pasaportes por los 29 países miembros.

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