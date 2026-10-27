Estas son las impresionantes imágenes del cargamento de estupefacientes incautado en Armenia: eran más de 500 kilogramos

Las impresionantes imágenes del cargamento de marihuana incautado por la Policía Nacional en Armenia, Quindío, muestran cientos de paquetes que eran transportados en una camioneta y que fueron descubiertos durante labores de búsqueda y verificación de las autoridades.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía este martes 27 de octubre, el procedimiento permitió la incautación de más de 500 kilogramos de marihuana, distribuidos en 266 paquetes que se encontraban en el interior del vehículo, en el sur de la capital quindiana.

El material audiovisual difundido por la institución permite dimensionar el volumen del alijo decomisado. En las imágenes se observa la sustancia empacada y dispuesta en varias filas, mientras los uniformados participan en el procedimiento.

Tras el hallazgo, tanto el estupefaciente como la camioneta quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las actuaciones correspondientes.

Por el momento, la información divulgada públicamente no permite establecer con certeza el origen de la droga, su destino final ni quiénes estarían detrás de su transporte. Tampoco se ha confirmado oficialmente la identidad de los responsables en el reporte inicial.

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La incautación se enmarca en las acciones de las autoridades contra el tráfico de estupefacientes, una actividad que utiliza vehículos y corredores viales para movilizar cargamentos ilícitos. Sin embargo, determinar si este caso está relacionado con alguna estructura criminal dependerá de los resultados de las investigaciones.

Finalmente, la Policía aseguró que continuará fortaleciendo los controles para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad ciudadana. El decomiso representa un resultado operativo en Armenia, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias del caso.