NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Nayib Bukele
Programa: El Informativo USA

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Continúan las operaciones en Haití contra las pandillas. El bastión de torturas de la pandilla conocida como 400 Mawozo en Haití fue reducido a escombros en un contundente golpe táctico de las fuerzas militares de El Salvador. Con este logro, el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó su compromiso con el rescate de la nación caribeña sumida en una profunda crisis por culpa de las pandillas: “Cumplimos nuestra promesa, destruimos la casa de la muerte y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, dijo el mandatario.

También le puede interesar

Nayib Bukele | Foto: EFE
Nayib Bukele

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Foto: Migrantes parten a frontera sur de EE. UU.
Migrantes

Más de 2.000 migrantes: imágenes de la gigantesca caravana de venezolanos y centroamericanos que avanzan a la frontera sur de EE. UU.

ELN y FARC estarían detrás del asesinato y amenazas a indígenas en Venezuela - Fotos: AFP
Indígenas

En Venezuela denuncian amenazas y asesinatos de indígenas por parte de grupos armados colombianos

La Máquina del Tiempo, tenebrosa práctica de tortura del régimen venezolano en el Rodeo I - Fotos: Canva/Captura pantalla
Informe ONU

La Máquina del Tiempo, tenebrosa práctica de tortura del régimen venezolano, documentada por la ONU

Perkins Rocha y Dinorah Figuera / FOTO: EFE
Perkins Rocha

Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y reaccionó a lo que vivió el preso político tras el asedio ilegal a su casa

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

En Venezuela denuncian amenazas y asesinatos de indígenas por parte de grupos armados colombianos

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Actualidad

Ver más
Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio pone fecha para las elecciones en Venezuela y advierte sobre desmantelamiento que se daría antes de la ansiada jornada electoral

Ataque contra Niño Guerrero - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

GTA VI - Foto: AFP
GTAVI

Usuarios comienzan a descargar la nueva edición del videojuego Grand Theft Auto antes de que sea habilitado para jugar

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio pone fecha para las elecciones en Venezuela y advierte sobre desmantelamiento que se daría antes de la ansiada jornada electoral

Ataque contra Niño Guerrero - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

Ataque en Israel (AFP)
Israel

Ataque armado cerca de Hebrón dejó cinco israelíes heridos, dos de ellos en estado crítico: abatieron a los atacantes

La banda surcoreana BTS-Foto EFE
BTS

Integrante de BTS desata la euforia en las redes sociales al fotografiar a Taehyung con un ejemplar de un libro de Gabriel García Márquez

María Corina y Dinorah Figuera | Fotos EFE
María Corina Machado

"María Corina debería ser la primera encabezando la mesa de negociación": Dana Jiménez sobre palabras de Dinorah Figuera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023