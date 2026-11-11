Fin de la siniestra “casa de la muerte” en Haití: el lugar donde la pandilla 400 Mawozo torturaba fue reducido a escombros por las fuerzas de Bukele

Continúan las operaciones en Haití contra las pandillas. El bastión de torturas de la pandilla conocida como 400 Mawozo en Haití fue reducido a escombros en un contundente golpe táctico de las fuerzas militares de El Salvador. Con este logro, el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó su compromiso con el rescate de la nación caribeña sumida en una profunda crisis por culpa de las pandillas: “Cumplimos nuestra promesa, destruimos la casa de la muerte y el cuartel general de la banda 400 Mawozo”, dijo el mandatario.