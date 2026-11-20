Una caravana de unos 250 migrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresó el viernes a México con la intención de llegar a Estados Unidos, pese a las advertencias de Donald Trump de que la frontera está cerrada para ellos.

El grupo, que incluye hombres jóvenes y unas cuantas familias con niños, entró por el puente fronterizo de la ciudad de Tapachula, en el límite con Guatemala.

Los migrantes llevaban a cuestas escasas pertenencias y avanzaron sin que las autoridades mexicanas les impidieran el paso, mientras exhibían una pancarta con el lema “Dios con nosotros”.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, en las que el partido de Trump sufrió un duro descalabro, se ha reactivado el paso de migrantes. Una media decena de caravanas ha cruzado a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Varios migrantes aseguraron que ya estaban en territorio estadounidense, pero fueron expulsados en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Soy víctima también del ICE, ahorita voy por mi nena que está en Houston (...) recién nacida, no me dejaron ni disfrutarla, pero eso me motiva más, me da más fuerza para cruzar la frontera”, dijo el hondureño Saba Nájera, de 31 años.

Las caravanas de mayor tamaño han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad. Otras se han dispersado luego de que agentes migratorios mexicanos les informaran de que no hay posibilidades de que crucen a Estados Unidos y les ofrecieran la opción de pedir refugio en el país.

Además de la que ingresó por Tapachula, otra caravana de unas 100 personas avanzaba el viernes hacia el estado de Oaxaca, vecino de Chiapas, donde queda esa ciudad.

Trump ha amagado repetidamente con duplicar los aranceles que aplica a México si no detiene el avance de estas caravanas.

Cabe recordar que las caravanas de migrantes indocumentados fueron una constante durante el primer gobierno de Trump y durante la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.