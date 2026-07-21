"Mientras los sátrapas de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sigan aferrados al poder, nadie podrá confiar": congresista de EE. UU. luego de que Marco Rubio anunciara inicio de transición en Venezuela

La congresista republicana María Elvira Salazar publicó un duro mensaje en sus redes sociales luego de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara el inicio de una fase de transición democrática en Venezuela desde los primeros días de agosto.

“Mientras los sátrapas de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sigan aferrados al poder, nadie podrá confiar en las instituciones secuestradas por el chavismo”, expresó Salazar en un breve mensaje en la red X (antes Twitter).

Salazar expresó, a su vez, que Venezuela necesita elecciones libres en 2027, “con observadores internacionales y verdaderas garantías democráticas”. “La última palabra debe tenerla el pueblo venezolano. ¡Venezuela será libre!”, reclamó.

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El secretario de Estado Marco Rubio anunció el lunes que a principios de agosto comenzarán los procesos para la transición democrática en Venezuela.

Durante una conferencia de prensa en la base aérea Andrews, antes de viajar a Filipinas para participar en la cumbre de la Asociación de Países del Sureste Asiático (ASEAN), se pronunció sobre la transición.

“Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última asamblea nacional elegida democráticamente, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno interino y acordó establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo venezolano”, afirmó ante periodistas.

El secretario explicó que Rubio, que las primeras conversaciones oficiales comenzarían la primera semana de agosto. “Me pareció una oferta muy importante. Obviamente, veremos cómo se desarrolla, pero creemos que este acuerdo fue recibido en gran medida en Venezuela como una excelente noticia, y sin duda, estaremos muy involucrados en él”, precisó.

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Rubio se refirió a los recientes contactos que han mantenido Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea afín al régimen, y Dinorah Figuera, última presidente del legítimo legislativo configurado en 2015.