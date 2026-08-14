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estrecho de Ormuz

Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos luego de derrotar al régimen de Irán

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
"Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos", dijo Trump.

El presidente Donald Trump dijo este viernes que "pronto" declararía el estrecho de Ormuz parte del territorio de Estados Unidos tras derrotar al régimen de Irán.

"Después de que acabemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado de forma muy contundente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos", dijo entre risas durante un mitin político en una academia de policía del estado de Nueva York.

"Es cierto", añadió.

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Trump, junto con Israel, lanzó un ataque contra el régimen de Irán el 28 de febrero con el objetivo declarado de poner fin al controvertido programa nuclear del país y provocar un levantamiento popular.

Sin embargo, Irán contraatacó estableciendo el control de facto sobre gran parte del estrecho de Ormuz, un paso vital para el transporte marítimo mundial de grandes cantidades de energía y otras mercancías.

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Estados Unidos sigue en un punto muerto con Irán por el estrecho, ya que Irán niega el acceso a gran parte del transporte marítimo civil y la Armada estadounidense ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en un intento por paralizar su economía.

"Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos", dijo Trump a la multitud de simpatizantes y policías que lo aclamaban.

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