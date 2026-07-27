NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Gustavo Petro

Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa?

julio 27, 2026
Por: Miguel Pedreros
El mandatario saliente declaró que "el 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia"

También le puede interesar

Gustavo Petro y la espada de Bolívar-Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa?

Angie Rodríguez/Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"Le digo al presidente Abelardo que me escuche, tengo mucho para hablar con él": Angie Rodríguez hace graves denuncias sobre cierre del Gobierno Petro

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

¿Quién es Juliana Guerrero, la joven protagonista del escándalo de presunta corrupción del Gobierno Petro?

Homenaje a víctimas de terremotos en Venezuela. (EFE)
Régimen venezolano

Víctimas de terremotos denuncian indignante sometimiento en Venezuela: hacen filas de hasta 12 horas

Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Corresponde al pueblo venezolano determinar su camino": contundente mensaje de Estados Unidos sobre la transición

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Venezuela

"Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es Juliana Guerrero, la joven protagonista del escándalo de presunta corrupción del Gobierno Petro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Gemelos Matías y Mateo Peña, víctimas del terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez envía nuevo mensaje sobre los terremotos en Venezuela y anuncia "duelo nacional por siete días"

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. finalizó tercera ola de ataques contra el régimen islámico y confirmó que el estrecho de Ormuz está abierto: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gemelos Matías y Mateo Peña, víctimas del terremoto en Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela

Selección de España llega a Madrid tras ganar el Mundial - Foto: EFE
Selección de España

Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez envía nuevo mensaje sobre los terremotos en Venezuela y anuncia "duelo nacional por siete días"

Militares de Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Estados Unidos exigirá pruebas anuales de testosterona a militares mayores de 30 años: esta es la razón

Lionel Messi - AFP
Selección Argentina

Sorpresas en alineaciones de Argentina e Inglaterra para su juego en el Mundial: juega el hijo de Simeone y estrella inglesa va al banco

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Ministros de Abelardo De La Espriella respaldaron al presidente electo tras los señalamientos de Gustavo Petro: "Invocamos a la resistencia constitucional"

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. finalizó tercera ola de ataques contra el régimen islámico y confirmó que el estrecho de Ormuz está abierto: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre