Gustavo Petro Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa? julio 27, 2026 Por: Miguel Pedreros El mandatario saliente declaró que "el 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia" También le puede interesar Gustavo Petro Petro traslada espada de Bolívar y llama "virrey ilegítimo" al presidente electo: ¿Qué pasa? Gobierno Petro "Le digo al presidente Abelardo que me escuche, tengo mucho para hablar con él": Angie Rodríguez hace graves denuncias sobre cierre del Gobierno Petro Gobierno Petro ¿Quién es Juliana Guerrero, la joven protagonista del escándalo de presunta corrupción del Gobierno Petro? Régimen venezolano Víctimas de terremotos denuncian indignante sometimiento en Venezuela: hacen filas de hasta 12 horas Régimen venezolano "Corresponde al pueblo venezolano determinar su camino": contundente mensaje de Estados Unidos sobre la transición Venezuela "Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump Compartir en: