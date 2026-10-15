“Burbuja protectora espacial": Así desplegó la Fuerza Espacial de EE. UU. su guerra electromagnética para derribar y capturar al dictador Nicolás Maduro

La Fuerza Espacial de los Estados Unidos desplegó sistemas avanzados de interferencia electromagnética durante la incursión táctica que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada por el diario The Wall Street Journal.

El rotativo norteamericano accedió a las instalaciones militares ubicadas en Colorado para documentar el funcionamiento de los equipos de guerra electrónica utilizados tanto en suelo venezolano como en recientes misiones desplegadas en Oriente Medio.

Entre las tecnologías utilizadas destaca el dispositivo terrestre Meadowlands, un sistema ofensivo diseñado para bloquear frecuencias de radio y neutralizar temporalmente la capacidad de comunicación de los satélites adversarios sin causar daños físicos permanentes.

“Aquello que nunca se ve es increíblemente importante en la guerra”, destacó el teniente general Gregory Gagnon al recalcar la prioridad estratégica de dominar el espectro electromagnético para proteger las aeronaves y tropas propias.

Durante el operativo ejecutado contra el régimen chavista, los operadores técnicos interfirieron las señales satelitales para conformar una "burbuja de protección" invisible que impidió cualquier respuesta coordinada de las fuerzas leales al dictador.

El perfeccionamiento de estas capacidades de intervención en el espectro electromagnético redefine los estándares de la guerra moderna y consolida la superioridad tecnológica de la Casa Blanca.

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La consolidación de estas capacidades de dominio espacial inhibe la respuesta de regímenes autocráticos y fortalece la proyección estratégica de las democracias de la región frente a amenazas híbridas.