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"Sin Nicolás Maduro, ellos no habrían sido nada": Paparoni sobre Pulido y Saab, detenidos en EE. UU.

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Paparoni, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2016 y 2021, se refirió al caso de Álvaro Pulido tras su comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero y otros delitos en relación al régimen de Venezuela. Paparoni señaló que Álvaro Pulido manejaba un rol logístico al interior de la dictadura chavista y llevaba a cabo “todo aquello que había firmado Álex Saab.

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